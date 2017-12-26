(Görüntülü Haber) Yavrusu telef oldu, yanından ayrılmadı
KARS'ta otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu, annesi uzun süre başında bekledi. Olay dün akşam saatlerinde Ortakapı Mahallesi Metin Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım kenarında çöpleri karıştıran yavru köpeğe...
26 Aralık 2017 Salı 17:41
KARS'ta otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu, annesi uzun süre başında bekledi. Olay dün akşam saatlerinde Ortakapı Mahallesi Metin Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım kenarında çöpleri karıştıran yavru köpeğe otomobil çarptı. Bir süre can çekişen köpek telef oldu. Anne köpek ise, ölen yavrusunun başından ayrılmadı. Yavrusunu zaman zaman yaladığı görüldü. Telef olan yavru köpek, belediye ekibi tarafından kaldırıldı.
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