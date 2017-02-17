(Görüntülü Haber) Yavru köpekleri donmaktan son anda kurtardılar

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, () ERZİNCAN'da soğuktan donmak üzere bulunan anne köpek ile 4 yavrusu İl Özel İdaresi çalışanları tarafından sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Özel idare çalışanlarıın evlerinden her gün getirdikleri yiyeceklerle köpekleri beslediklerini söyeleyen Gamze Koç, "Onlar bizim maskotumuz oldu" dedi.