Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, () ERZİNCAN'da soğuktan donmak üzere bulunan anne köpek ile 4 yavrusu İl Özel İdaresi çalışanları tarafından sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Özel idare çalışanlarıın evlerinden her gün getirdikleri yiyeceklerle köpekleri beslediklerini söyeleyen Gamze Koç, "Onlar bizim maskotumuz oldu" dedi.
(Görüntülü Haber) Yavru köpekleri donmaktan son anda kurtardılar
Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, () ERZİNCAN'da soğuktan donmak üzere bulunan anne köpek ile 4 yavrusu İl Özel İdaresi çalışanları tarafından sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Özel idare çalışanlarıın evlerinden her gün getirdikleri yiyeceklerle...
17 Şubat 2017 Cuma 10:24
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