(Görüntülü Haber) Yavru kediye işkence görüntüleri, hayvanseverleri ayağa kaldırdı

ÇANAKKALE'de yaşadığı öne sürülen U.G.'nin yavru bir kediyi koli bandına sararak işkence yaptığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Çanakkale'de yaşadığı öne sürülen U.G., yavru bir kediyi koli bandına sararak oynadı, görüntüleri de sosyol medyadan yayınladı. 'Pes' dedirten görüntüleri izleyen hayvanseverler, isyan etti. U.G.'nin koli bantıyla sarararak hareketsiz bıraktığı yavru bir kediyi gülerek ve sanki çok eğlenceli bir şey yapıyormuş gibi yatağın üzerinde yuvarlamasının yer aldığı görüntülerde, "Bu akşam kargoya vereceğiz, yarın elinize ulaşır. Şöyle yüzünü de göster. Yani canlı, ölü değil. Birazdan bunu da bantlayacağız" demesi de yer alıyor. Görüntülerde U.G.'nin eline alıp, dambıl gibi kullandığı kedi için "Yazık günah lan hayvana. 5 liradan satıyoruz abi. Böyle kas çalışıyorsun" demesi de dikkati çekti. Yavru kediye işkence videosu Facebook ve Instagram hesabından kaldırılmadan indiren hayvanseverler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirip, "www.change.org"da sorumluların cezalandırılması için imza kampanyası başlattı. "Kediyi bantlayıp eziyet edenler cezasız kalmasın!" başlığıyla başlatılan imza kampanyasında, "Sosyal medyada karşılaştığımız bir video görüntüsünde, Çanakkale'de yaşadığını söylenen bir kişi bir kediyi bantlayarak işkence yapmaktadır. Olayı gerçekleştiren kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sizlerden tüm hayvanseverler adına arz ediyoruz" denildi. Şuana kadar ise 3 bin 213 kişi kampanyaya destek verdi. Eceabat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necla Varol da yavru kediye işkence yapanlar hakkında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne dilekçeyle şikayetçi olup, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.