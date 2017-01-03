(Görüntülü Haber) Yavru kediye işkence görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı (2)

İKİ KİŞİYE GÖZALTI Kediye yapılan işkencenin yerel ve ulusal basında da geniş yer bulması üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, işkence yapılan kedinin Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.E.A.'ya ait olduğunu belirledi. Ekipler, A.E.A.'nın evine gidip, işkenceye uğrayan kendiyi kendisinden aldı. El konulan kedi Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kediye işkence yaptığı belirtilen A.E.A.'ya 546 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleri de savcılığın talimatı üzerine, Japonya'daki bir şakadan yola çıkarak kedisini koli bandıyla sararak işkence yaptığı belirtilen A.E.A. ve görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaştığı anlaşılan U.G.'yi evlerinde gözaltına aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki genç, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. KEDİYİ SAHİPLENDİ Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen kedi, aynı gün Kuaför Aylin Yılmaz tarafından sahiplenildi. Barınaktan kucağında sahiplendiği kediyle çıkan Yılmaz, "Olayı duyduğum andan itibaren kediyi sahiplenmek için can atıyordum. Uğraşlarımın sonucunda da bunu başardım. Zavallı hayvan titriyor. Kıyamam ben ona. İşkence görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada izlediğimde adeta delirdim. Bence bu kediye işkence yapan iki gencin tedavi görmesi gerekiyor. Başka kedi ve köpeklerimde var. Bu kedi, işyerim ya da evim nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını gidermemiz gerekiyor. İlk önce bize güvenmesi gerekiyor. Kediyi ilk aldığımda bant izleri var mı yok mu ona baktım. Şaşırdım onları nasıl çıkarmışlar. Açıkçası nasıl çıkardıklarını da çok merak etmiyorum. Ama kendilerine ağda yapmayı çok isterim" dedi. Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()