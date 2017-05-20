(Görüntülü Haber) Yavru kedi sıkıştığı yerden 5 saat sonra kurtarıldı

MANİSA'da bir binanın metal dış cephe kaplamasına sıkışan yavru kedi, 5 saat sonra, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.



Merkez Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Tosunbaşa Caddesi'ndeki bir binanın yanından dün saat 16.30 sıralarında geçenler, kedi sesi duyunca çevreyi araştırdı. Bir binanın metal dış cephe kaplamasına sıkışan yavru kediyi görenler onu kurtarmak istedi. Ancak sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen ekipler, saat 21.30 sıralarında kediyi sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Metal dış kaplamanın sökülmesiyle itfaiyenin tuttuğu ağa düşen kedi, özgürlüğüne kavuştu. Kaçan kedi, gözden uzaklaştı. Çevrede toplananlar da itfaiye ekiplerini alkışladı.



Kedinin kurtarılması için itfaiyeyi arayan 33 yaşındaki Zeynel Abidin Çınar, "Yoldan geçerken sesini duydum. Vatandaşlık görevimi yaptım. Uğraştım ama bulunduğu yerden çıkaramadım. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Sağolsunlar, kurtardılar" dedi.