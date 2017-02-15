(Görüntülü Haber) Yatalak eşine 49 yıldır bebek gibi bakıyor

MANİSA'da 66 yaşındaki Hacer Kuru, omurilik felci nedeniyle 49 yıldır engelli olan eşi, 82 yaşındaki Yusuf Kuru'ya adeta bebek gibi bakıyor. Kuru, evlendiklerinde de yüzde 99 engelli olmasına rağmen eşinin 'Ağır engelli sayılmadığını', bu nedenle engelli bakım ücreti alamadıklarını söyledi. Manisa'da 49 yıllık evli Hacer- Yusuf Kuru çifti, sevginin simgesi oldu. Yüzde 99 engelli olan 82 yaşındaki Yusuf Kuru'ya, 49 yıldır eşi Hacer Kuru bakıyor. Evlendiklerinde de eşinin engelli olduğunu ancak, zamanla daha da ağırlaştığını söyleyen Hacer Kuru, eşinin kendisinin çabaları ile hayatına devam ettiğini anlattı. Şehzadeler İlçesi'ndeki Nurlupınar Mahallesi'nde oturan 2 çocuk sahibi çift, Yusuf Kuru'nun malulen emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. İki göz odalı evde engelli eşi Yusuf Kuru ile yaşayan Hacer Kuru, şöyle dedi: "Sürekli yatalak, ben bakıyorum. İki baston üstünde kaldırmaya çalışıyorum. Ama bensiz kıpırdayamıyor. Boynunu döndüremiyor ve yürüyemiyor. Banyosunu yaptırıyorum, tırnaklarını kesip, saçını tıraş ediyorum. Bir çocuk gibi bakıyorum." Son dönemde eşinin kulaklarının da duymadığını anlatan Hacer Kuru, ömürlerinin birlikte geçtiğini söyledi. Hacer Kuru, sadece eşinin malulen emekli maaşıyla geçindiklerini ancak eşinin raporlarda yüzde 99 engelli olmasına rağmen ağır engelli sayılmadığını ve bu yüzden engelli bakım aylığı alamadıklarını anlattı. Sağlık yetkililerinin, eşinin yemeğini yiyebilmesi ve ellerini oynatabilmesinden dolayı ağır engelli olmadığını söylediklerini ifade eden Hacer Kuru, şöyle devam etti: "Manisa'da devlet hastanelerine gittik ama sorunu çözemedik. Eşim engelli ama bakım aylığı vermiyorlar. En son İzmir'de hakem hastanelerine gönderiyorlar. İzmir'den rapor alınacak dediler. Ama bizim İzmir'e götürme imkanımız yok. Eşim yerinden bile kalkamıyor, bu durumda onu İzmir'e götüremem. Biz sağlık yetkililerinden yardım bekliyoruz. Eşimin İzmir'e götürülmesini ve bu raporu almayı istiyoruz."