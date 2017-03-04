(Görüntülü Haber) Yaşlıların duygusal buluşması

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () MERSİN'in Anamur İlçesi'nde yaşlı vatandaşlar için moral buluşması düzenlendi. Anamur'a 40 yıl önce yerleşen ve eşini 35 yıl önce bir trafik kazasında kaybeden 68 yaşındaki Gönül Dobrucalı adlı vatandaşın, Belediyeye telefon ederek 'yalnızlıktan' yakınması üzerine Kültürü Müdürlüğü tarafından benzer durumdaki insanlar için '65 yaş Üstü Gençlerle Birlikte' adıyla bir proje başlatıldı. Proje kapsamında yaşlı vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin girişimi ile Kısa Kahyaoğlu Konağı'nda bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Kültür Müdürlüğü Sosyal İşler Sorumlusu Fatma Çetinkaya, belli bir yaşa gelmiş insanların kendilerini eve kapatmaması ve sosyal hayatın içerisinde olması için çalışmayı başlattıklarını söyledi. Etkinlikte şiirler, şarkılar ve türkülerle eğlenip sohbet eden katılımcılar zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Belediyeye telefon ederek projenin başlamasını sağlayan Gönül Dobrucalı da duygusal şarkılarda gözyaşlarını tutamadı. Belediye Başkanı Mehmet Türe de katılımcılarla sohbet edip moral verdi.