(Görüntülü Haber) Yaşlı kadının darp edilmesi güvenlik kamerasında…

Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Şişli'deki evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Yaşanan darp anları evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta 12 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları 3 ay önce yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'e yardımcı olması için Kırgızistan uyruklu Almakan Atagozieva'yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan Atagozieva, Gündüz'ün yakınlarını arayarak yaşlı kadının gece tuvalete gitmek için kalktığı sırada düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen yaşlı kadının yakınları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirlendi. Kırgızistan uyruklu bakıcı Almakan Atagozieva'nın söylediklerine inanmayan Gündüz'ün yakınları evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde, Şaziye Gündüz'ün Kırgızistan uyruklu bakıcısından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Gündüz'ün yakınları güvenlik kamera görüntüleriyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, bakıcı Almakan Atagozieva'yı 20 Mart'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bakıcı adliyeye sevk edildi. Almakan Atagozieva, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şaziye Gündüz'ün hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık Almakan Atagozieva hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşmasında Almakan Atagozieva tahliye edildi.