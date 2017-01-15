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(Görüntülü Haber) Yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 73 yaşındaki Hatice Kutlu yaralandı. Kaza sonrası kaçıp bir süre sonra gözyaşları içerisinde olay yerine...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 73 yaşındaki Hatice Kutlu yaralandı. Kaza sonrası kaçıp bir süre sonra gözyaşları içerisinde olay yerine geri dönen motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Baran Batmaz'ı polis sakinleştirdi. Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden Baran Batmaz yönetimindeki 54 PH 587 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kutlu'ya, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Korkuya kapılan Batmaz, olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yardımına çevredekiler koştu. Kanlar içinde kalan Hatice Kutlu'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada annesini kanlar içinde gören Serdar Kutlu ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Özel hastaneye kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu belirtildi. Kaçan sürücü ise bir süre sonra arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Gözyaşları içinde kalan Baran Batmaz'ı polis sakinleştirmeye çalıştı. Batmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Batmaz'ın ehliyetsiz olduğu ve motosikleti yeni aldığı belirtildi.

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