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(Görüntülü Haber) Yaşlı adamın Atatürk sevgisi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Abdülkadir Günaçtı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi, elindeki Türk bayrağıyla anıt önüne gelerek İstiklal...

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Abdülkadir Günaçtı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi, elindeki Türk bayrağıyla anıt önüne gelerek İstiklal Marşı okudu, sonra dua etti. Marmaris Belediyesi görevlilerinin cep telefonuyla görüntülediği o anlar sosyal medyada ilgi görüp beğeni topladı. Marmaris Belediyesi görevlileri, bugün saat 08.00'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni öncesi çevre temizliği yaptı. O sırada elinde Türk bayrağıyla meydana gelen Abdülkadir Günaçtı, Atatürk Anıtı önüne geçerek İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından dua ederek Sana minnettarız diye haykırdı. Atatürk Anıtı önünde bir süre hazır olda bekleyen yaşlı adam, belediye görevlilerine sarıldıktan sonra alandın usulca uzaklaştı. Yaşananlara şahit olan Marmaris Belediyesi görevlileri, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada, Sen çok yaşa bey amca yazarak paylaştı. Aslen Giresunlu olduğu ve Marmaris'te oturduğu öğrenilen Günaçtı'nın babasının Sarıkamış'ta şehit düştüğü öğrenildi.

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