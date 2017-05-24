(Görüntülü Haber) Yasemin Kaymaklı davasında savcı mütalaasında sanığın 24 yıl hapsini talep etti

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul Esenyurt'ta 3 yıl önce tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yasemin Kaymaklı'nın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 'Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan tutuklu sanık Yasemin Kaymaklı'nın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. YASEMİN KAYMAKLI DURUŞMADA HAZIR BULUNDU Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yasemin Kaymaklı ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan öldürülen Özkan Kaymaklı'nın kardeşi Özden Güngör de duruşmaya şikayetçi sıfatıyla katıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan mahkemeye gelen rapora ilişkin söz alan sanık Kaymaklı'nın Avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, rapora bir diyeceği olmadığını, müvekkilinde maktül tarafından gerçekleştirilen yaralanmalarının tespit edildiğini belirterek, "Ayrıca cinsel yönden maktül tarafından istismara uğradığı da tespit edilmiştir. Bu tespitler sonucunda müvekkilim hakkında tahliye talep ediyoruz" dedi. Kaymaklı'nın diğer avukatları da meşru müdaafa sınırları içinde eylemin gerçekleştiği belirterek, tahliye talebinde bulundu. “ŞİDDET UYGULANDIĞINA DAİR HİÇBİR DELİL YOKTUR" Gözyaşı döken şikayetçi Özden Güngör de “Kardeşim olan maktülün sanığa şiddet uygulandığına dair hiçbir delil yoktur. Maktül ile sanığın birçok fotoğrafları vardır. Böyle bir şiddet uygulansaydı fotoğraflarda bunların görünmesi gerekirdi. Şiddet konuşuluyor , hepsi yalan. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. MÜTALAADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRMİ İSTENDİ Duruşma savcısı Sinan Coşar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre olay şöyle oldu: Özkan Kaymaklı ile sanık Yasemin Kaymaklı arasında geçimsizlik bulunuyordu. Özkan Kaymaklı hakkında aile içi şiddet nedeniyle 1 ay süreli tedbir kararı verildi. Sanık Yasemin Kaymalı küçük çocuğuyla birlikte kadın sığınma evine gitti, bir süre burada kaldı. Ancak sonra tekrar evine döndü. Olay tarihi 10 Temmuz 2014 tarihinde Özkan ile Yasemin küçük çocuklarına çocuk bezi alınması konusunda tartıştı. Özkan Kaymaklı, Yasemin Kaymalı'ya vurdu. Yasemin Kaymaklı da haksız tahrik altında 4 bıçak darbesiyle Özkan Kaymaklı'yı bıçakla yaraladı. Özkan Kaymaklı iç kanama sonucu hayatını kaybetti. Mütalaada sanık Yasemin Kaymalı'nın “Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. TARAFLARA SÜRE VERİLDİ Mütalaya karşı beyanda bulunmak için taraflara süre veren mahkeme heyeti sanık Yasemin Kaymaklı'nın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma Temmuz ayına ertelendi. İDDİANAME İddianamede Yasemin Kaymaklı'nın 10 Temmuz 2014 tarihinde eşi Özkan Kaymaklı ile çocuk bezi yüzünden tartıştığı belirtildi. Özkan Kaymaklı'nın Yasemin Kaymaklı'yı darp ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Kaymaklı'nın ekmek bıçağıyla eşini öldürdüğü iddia ediliyor. İddianamede Kaymaklı için “Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: YASEMİN'İN ELİNİ BIRAKMAYACAĞIZ Duruşmanın ardından Yasemin Kaymaklı'nın Avukatı Oya Meriç Eyüboğlu basın açıklaması yaptı. Avukat Eyüboğlu, mahkemeye İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan rapor geldiğini ve raporda Kaymaklı'ya uygulanan sistematik şiddetin gözler önüne serildiğini söyledi. Duruşma savcısının verdiği mütalaayı da eleştiren Avukat Eyüboğlu, “Savcı aynı mütalaayı tekrarladı. Bugüne kadar 12 duruşma geçti, bilimsel raporlar geldi. Uzaklaştırma kararı aldığı raporu geldi. Kötü bir mütalaayla karşı karşıya kalıyorsak kadınlar açısından adalet olmadığını görüyoruz demektir. Mücadelemiz hiç bitmeyecek, Yasemin'in elini bırakmayacağız" diye konuştu.