Özkan ARSLAN/ANKARA,() - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da vurularak kahraman ilan edilen, geçtiğimiz hafta FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, adliyeye getirildi. Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017'de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e, FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Bir haftadır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Burak Akın, bu sabah Ankara Adliyesi'ne getirildi. Akın'la birlikte, itirafları sonrası gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye getirildi.
(Görüntülü Haber) Yaşar Güler'in koruma subayı adliyeye getirildi
Özkan ARSLAN/ANKARA,() - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da vurularak kahraman ilan edilen, geçtiğimiz hafta FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı...
05 Ocak 2018 Cuma 11:15
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