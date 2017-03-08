Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Uğur AYAZSIN / İstanbul Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan Büyükanıt gece saatlerinde durumu normale dönünce Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne alındı. Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt da hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Büyükanıt'ın kızı hastaneye girerken korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
(Görüntülü Haber) Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Uğur AYAZSIN / İstanbul Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi...
08 Mart 2017 Çarşamba 09:26
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