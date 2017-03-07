Uğur AYAZSIN / İSTANBUL () - KADIKÖY'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyükanıt'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Büyükanıt'ın kızı da hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Büyükanıt'ın kızı hastaneye girerken korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
(Görüntülü Haber) Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı (1)
Uğur AYAZSIN / İSTANBUL () - KADIKÖY'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyükanıt'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde...
07 Mart 2017 Salı 19:03
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