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(Görüntülü Haber) Yaş çay fiyatı açıklandı: Kilosu 2.13 lira (2)

BAKAN ÇELİK HORON OYNADI Çaykur'da 2017 yaş çay fiyatını açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un 'Çayla' adlı restoranının açılışını yaptı. Daha sonra Ardeşen İlçesi'ne giden ve . Ardeşen...

BAKAN ÇELİK HORON OYNADI

Çaykur'da 2017 yaş çay fiyatını açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un 'Çayla' adlı restoranının açılışını yaptı. Daha sonra Ardeşen İlçesi'ne giden ve . Ardeşen Belediyesi' nin sahil çay bahçesinin açılışı etkinliğine katılan Bakan Faruk Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, halk oyunları gösterileri ile karşılandı.

Karadeniz'in yeşili ve mavisi ile çok güzel bir coğrafya olduğunu ve bu coğrafyada insanların huzur içerisinde dostluklarını pekiştirmek için tesislere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bakan Faruk Çelik, "Dertler çok, problemler çok. Bu problemleri aşa aşa geliyoruz. Güçlü bir liderimiz var. O liderin öncülüğünde bir bir çözüyoruz. Birey olarak çalışmamız gerekiyor. Belde, ilçe, il olarak, ülke olarak çalışmamız gerekiyor. Bizim bizden başka dostumuz yok. İzliyorsunuz. Masada müttefik olanların sahada nasıl münafık olduklarını görüyorsunuz. Kimseden bir fayda yok. Biz çalışacağız, 80 milyon kenetleneceğiz. Düşmana karşı el birliği içerisinde olacağız. Dostluklarımızı pekiştireceğiz, ülkemizin kalkınması, büyümesi ve namerde muhtaç olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu coğrafyada vatanına, milletine, bayrağına bağlı aziz vatandaşlar olarak inşallah sizler üzerinize düşeni yapacaksınız. bizlerde ülkenin yönetiminde görev almış arkadaşlarınız olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha büyük projelerle hem Karadeniz'i hem ülkemizi buluşturacağız."

Bakan Faruk Çelik ve Hayati Yazıcı, açılışını yaptıkları tesisi inceledi, çıkışta oynanan horona eşlik etti.

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