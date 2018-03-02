(Görüntülü Haber) Yargıtay Başkanı Cirit: Küçücük bir devlet Salih Müslim'i iade etmem diyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Salih Müslim'i teslim etmeyen Çekya'ya tepki göstererek, "Küçücük bir devlet Salih Müslim'i iade etmem diyor. Bu adam, adam öldürdü. Ankara gar saldırısını yaptı. Reyhanlı saldırısını yaptı. Bunun faili olarak aranmakta" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yargıtay ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Abant’ta bulunan bir otelde 'Orman Ceza Hukuku' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş, Adalet Komisyonu Başkanı Yalçın Akçil, çok sayıda yargı ve Orman Bakanlığı personeli katıldı. Toplantının açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, Türkiye'nin, iyi işlemeyen kurulu dünya düzenine karşı adalet haykıran bir devlet olduğunu ifade ederek, "1984'ten sonra bölücü terör örgütü PKK ve onun bugün uzantısı net bir şekilde görülen bütün yazışmalarda bütün varlığı ile net bir şekilde görülen PYD ile birlikte terörün her çeşidi ile bu millet karşı karşıyadır. Biz bu örgütlere karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadele için bedeller veriyoruz. Dün akşam verdiğimiz gibi, yıllarca verdiğimiz gibi. Kan kaybı yaşatmakta ama bu güzel coğrafyada bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Hiçbir mücadele bu kadar haklı ve doğru değildir. Bugün uluslararası kuruluşlar ve devletler, birçok devletin bu terör örgütlerinin arkasında olduğunu bilmekteyiz net bir şekilde. Dün 8 şehidimizin verildiği Afrin'de oradaki silahların ABD tarafından verildiği malumdur" dedi.



YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ELEŞTİRİLERİ



Cirit, Son dönemlerde Türkiye'deki yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilerle ilgili de, kurum ve kuruluşların tarihleriyle gelenekleriyle yaşadıklarını ve bu devletin köksüz olmadığını ifade ederek, Türkiye'deki yargı bağımsızlığının, olmayan olgular varmış gibi gösterilerek eleştirildiğini söyleyip, şöyle devam etti:



"Bu eleştirilerden sonra hücumlar başlıyor. Yok böyle bir şey. Yok da ispat etmek oldukça zor. Bilindiği gibi 15 Temmuz yıkıcı darbe girişiminin faili nerede yaşıyor? ABD'de yaşıyor. Biz onlara TIR'larca belge gönderdik. Hani yargı bağımsız diyorlar ya yargı siyasetten arınmış değil orada. Tamamen siyasetin güdümünde ve etkisinde bir yargı var orada. Yoksa burada Türkiye mahkemeleri tarafından terör örgütü olarak tanınan en son merci olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından da tasdik edilen bir olayda, bu terör başı, terörist başı 250 şehidimizin 2 bin 500'e yakın yaralımızın olduğu, gazimizin olduğu, suçüstü hali olan bir meselede sen örgüt başını buraya göndermiyorsan bana boşu boşuna yargı bağımsızlığını anlatmasın. Avrupa da anlatmasın. Çekya meselesi, Yunanistan meselesi. Burada darbe yapıyor sivil vatandaşları öldürüyor, ondan sonra gidiyor sınırın öbür tarafına geçiyor. İade et diyoruz. Helikopter var, helikopterle beraber geldi. Helikopteri iade ediyor, adamı iade etmiyor"



ÇEKYA'YA TEPKİ



Cirit, Çekya'nın Salih Müslim'i iade etmemesi ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:



"Bu olay orada yargı bağımsızlığının da siyasetin güdümünde olduğunun en büyük ispatıdır. Çekya gibi küçük bir devlet. Küçücük bir devlet iade etmem diyor. Bu adam, adam öldürdü. Ankara gar saldırısını yaptı. Reyhanlı saldırısını yaptı. Bunun faili olarak aranmakta. Bu konuda tereddüt mü var, bir şey mi var? Yani 'yargı bağımsız, yargı siyasetten bağımsız, Yunanistan mahkemesi siyasetten bağımsız.' Boşu boşuna anlatmasınlar. 'Çekya mahkemesi siyasetten bağımsız'. Boşu boşuna anlatmasınlar. FETÖ/PDY'den aranan 10 bine yakın şüpheli ABD, Almanya ve Belçika'da yaşıyor. Bugün terör örgütünün önemli üyeleri Almanya'da ve Belçika'da yaşıyor. Asıl yıkıcı ve kıyıcı olan bilebildiğimiz yakalama kararı olan 10 bin kişi. Sadece FETÖ/PDYden ve o kadar da bölücü terör örgütü PKK/PYD'den Avrupa'da yaşayan terörist var. Siz bunları terörist ilan etmiyor musunuz ? PKK Avrupa'ya göre terör örgütü değil mi ? 'Evet terör örgütü' diyorlar. Niye iade etmiyorsunuz bunları? Bunlar adam öldürmüşler burada. 'Bizde yargı bağımsız.' Bırakın bunları anlatmaya gerek yok"



'ADALET ÇÖKERSE DEVLET ÇÖKER'



Sempozyumun açılışında konuşma yapan HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ise, adaletin sadece hükümetlerin meselesi olmadığını ifade ederek, adaletsizlik inancının yayılması ve devletin zaafa düşer hale gelmesinin sadece hükümetlere değil, topluma da zarar vereceğini belirterek, "Türkiye'deki adaletin 2016 yılından sonraki sürecini düşünürken en büyük sorunumuz bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz hakim ve savcılar. Bunları biz de biliyoruz ama diğer yandan eğitim eksikliği giderebileceğimiz bir konu ama diğer yandan altyapı eksiklerimiz, hızla tamamlanan altyapı eksiklerimiz. Adalet sadece bugün değil, dün de hata yapıyordu. Türkiye'de adalet yoktur demek ve bu inancı yaygınlaştırmak hiç kimseye yarar sağlamaz" dedi.



