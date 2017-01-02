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(Görüntülü Haber) Yardımlar Halep'e ulaştı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde toplanan yardımların bulunduğu 24 TIR, Suriye'nin Halep kentine ulaştı. Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol...

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde toplanan yardımların bulunduğu 24 TIR, Suriye'nin Halep kentine ulaştı. Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık'ta Halep'e yardım amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanya sonunda 8'i giyim, 8'i patates ve soğan, 6'sı un, 1'i de gıda ürünlerinden oluşan toplam 23 yardım TIR, 25 Aralık'ta Halep'e uğurlandı. Aynı gün akşam 1 TIR'ı daha Halep'e doğru yola çıktı. 24 yardım TIR'ı dün Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Kızılay ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan kampa ulaşırken, yardımların dağıtımına başlandığı belirtildi. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Halep ile Sandıklı arasında bir gönül köprüsü kurulmuştur. Türkiye'nin gündemi birkaç gün Sandıklı'dan giden 24 yardım TIR'ı olmuştur. Sandıklı halkının yardımseverliği artık bütün ülke tarafından bilinen bir gerçek haline gelmiştir" dedi.

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