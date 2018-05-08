ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.
(Görüntülü Haber) Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl Beştepe'de
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul etti.
08 Mayıs 2018 Salı 19:06
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