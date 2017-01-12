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(Görüntülü Haber) Yaralı tilki evin bahçesine sığındı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'da karlı arazide aç kalan yaralı tilki, merkeze bağlı Halfeli Beldesi'nde bir evin bahçesine sığındı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine buraya giden Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu,...

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'da karlı arazide aç kalan yaralı tilki, merkeze bağlı Halfeli Beldesi'nde bir evin bahçesine sığındı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine buraya giden Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, tilkiyi önce veteriner hekime muayene ettirdi. Tilkinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını belirten Mete Türkoğlu, şunları söyledi: "Yaralı tilki çaresiz kalınca Halfeli beldesinde bir vatandaşın evinin önüne gitmiş. Ev sahibi bizi aradı ve gidip tilkiyi aldık. Veteriner hekimin muayenesine göre tilkinin arka ayakları tutmuyor. Muhtemelen tramvaya bağlı omuriliğinde zedelenme var. Tilkiyi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine göndereceğiz. Orada uzmanlar tarafından tedavi edilecek. Tilkinin 2 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Tedavisi sonrası doğaya bırakılacak."

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