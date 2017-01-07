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(Görüntülü Haber) Yaralı şahin tedaviye alındı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da doğada yaralı halde bulunan şahin, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Akçaköy'de Lavanta Deresi Projesi alanında dikim için hazırlık yapan...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da doğada yaralı halde bulunan şahin, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Akçaköy'de Lavanta Deresi Projesi alanında dikim için hazırlık yapan Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, anormal uçan bir kuşun yakınlarına konduğunu fark etti. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından kuşu yakalayan Sarıca, merkeze götürdüğü hayvanın yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı şahin merkezde tedaviye alındı. SALDIRIYA UĞRAMIŞ Öztürk Sarıca, "Şahini yakaladıktan sonra aracımıza aldık ve Lisinia Yaban Hayati Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdük. Yaptığımız muayenede enfeksiyon geçirdiğini ve başka bir yaban hayvanının saldırısına uğradığını tespit ettik. Tedavi ve rehabilitasyonu devam ediyor" dedi. 'VATANDAŞ BİZE ULAŞTIRSIN' Vatandaşlara çağrıda bulunan Sarıca, "Soğuk kış günlerinde yaralı veya hasta tüm yaban hayvanlarının merkezimizde tedavi ve rehabilitasyonunu üstleniyoruz, halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Yaralı veya hasta halde buldukları ya da gördükleri yaban hayvanlarını bize ulaştırsınlar" diye konuştu.

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