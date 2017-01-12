İSTANBUL,()-EYÜP'te vatandaşların yaralı olarak bulduğu martı hayvan ambulansıyla alınarak veteriner tarafından tedavi edildi. Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. Vatandaşlar, ekipler gelene kadar martıyı bulunduğu yerden alarak bir kutu içinde evlerine götürdü. Verilen adrese giden ekipler, yaralı martıyı hayvan ambulansına aldı. Bitkin olduğu görülen yaralı martıya veteriner hekimler, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Eyüp Belediyesi Hayvan Kliniğine götürülen yaralı martı tedavi edildi. Martının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Yaralı martıya veteriner müdahalesi
İSTANBUL,()-EYÜP'te vatandaşların yaralı olarak bulduğu martı hayvan ambulansıyla alınarak veteriner tarafından tedavi edildi. Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu...
12 Ocak 2017 Perşembe 19:26
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