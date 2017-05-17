(Görüntülü Haber) Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar İlçe Belediyesi ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde saha çalışması yaparken av tüfeği ile kanadından vurulmuş yaralı leylek buldu.



Bölgedeki avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen leylek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na teslim edildi. Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.



Leyleğin tedavi sürecini takip eden Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, hayvanlara her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirterek şöyle dedi:



"Avcılar tarafından vurulan bu leylek, sürünün en önde gideni olan siyah önder leylek olarak bilinmektedir. Doğanın güzelliğine katkı sunan bu leyleğin vurulmasını kınıyoruz. Ekip arkadaşlarımız sahada gezerken kanadından vurulmuş olan bu leyleğimizi koruma altına alarak sahip çıktılar. Leyleği Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na teslim ettik. Leyleğimiz, platin takılıp tedavisinin ardından doğayla buluşacak. Amacımız, doğal yaşamı korumaktır."