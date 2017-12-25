(Görüntülü Haber) Yaralı dağ keçisine aksiyon filmi gibi kurtarma

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yolda yaralı bulunarak götürüldüğü Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alınan dağ keçisinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bölgedekilerin sarp kayalıkların bulunduğu bölgede canları pahasına uzun süren bir kovalamaca sonucu yaralı halde korkudan kaçan dağ keçisini yakalamaları yer aldı. Kurtarma operasyonu sırasında aksiyon filimlerini aratmayan sahneler ortaya çıktı.



Artvin- Şavşat karayolu üzerinde Bağlıca Köprü mevkiinde yaralı erkek dağ keçisi fark edenler jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi, kendileri de yaralı keçiyi kurtarmak için harekete geçti. Çok sayıda kişi yaralı dağ keçisini yakalamak için zorlu bir mücadeleye koyuldu. Korku nedeniyle kaçmaya çalışan yaralı keçi, Metin Demir tarafından Çoruh Nehri üzerinde sarp kayaklıkların bulunduğu bölgede uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma çalışmaları bölgede gazetecilik yapan Nurbay Usta'nın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere duyarlı kişilerin keçiyi kurtarmak için dik ve uçurum bölgede canları pahasına uzun süre verdiği mücadele yansıdı. Bellerinden çıkardıkları kemerlerle bağlanan keçi otomobile konularak tedavisi için Artvin Belediyesi Veteriner Kliniği’ne teslim edildi. Arka sol ayağı ve çevresinde yara olduğu görülen yaralı keçi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Keçinin kurtarılmasında aradıkları yetkililerin ilgisiz davrandığını öne süren Metin Demir, şöyle dedi:



"Diyecek laf bulamıyoruz. Bu kadarına da pes. Keçisin yakalaması ve Artvin’e götürülüşü görüntülerde mevcuttur. Yetkiler kendilerini ön plana çıkararak ve olay yerine gelmediği halde bunu haber ajanslarına servis ettiler. Bu bizi son derece üzmüştür."

