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(Görüntülü Haber) Yaralı dağ keçisi yavrusuna belediye sahip çıktı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında köylüler tarafından yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu Belediye'ye getirildi. Belediye Başkanı Müslüm Tosun, tedavi altına alınan keçinin iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını...

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında köylüler tarafından yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu Belediye'ye getirildi. Belediye Başkanı Müslüm Tosun, tedavi altına alınan keçinin iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını söyledi. Pülümür'e bağlı Turnaderek Köyü yakınlarında 2 gün önce yaban havanlarının saldırısı sonucu ağzında ve karnında yaralanan, 7 aylık dağ keçisini bulan köylüler, yavru keçiyi Pülümür Belediyesi'ne getirdi. Pülümür Belediye Başkanı CHP'li Müslüm Tosun, dağ keçilelerinin korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Belediye hizmet binası içindeki boş bir odada tedavi altına alınan yavru dağ keçisiyle bizzat ilgilenen Başkan Tosun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Şefliği ile irtibata geçerek tedavi olmasını sağladı. Yaralı dağ keçisi yavrusunun tedavisi ile ilgili gazetecilere bilgi veren Başkan Tosun, "İlçemize bağlı Turnedere Köyü yakınlarında köylüler, bu yavru dağ keçisini yaralı halde bulup bize getirdiler. Biz de derhal tedavisine başladık. Özellikle ağzı çok fazla kanıyordu ve karnında yara vardı. Sanıyorum bir yırtıcı havyan saldırısından kurtulmuş yaralı olarak. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube şefliği yetkililerine haber verdik. Onlar da gelip gerekli müdahaleyi yaptılar. Şu an belediyemize ait bir odada besleniyor ve tedavisi yapılıyor. İlimizde bu dağ keçileri kutsal kabul ediliyor. Halkımız nerde görse koruyor ve sahipleniyor. Biz de bu yavru dağ keçisinin iyileşerek kendi doğal ortamına dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim doğamız bunlarla daha güzel" diye konuştu.

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