(Görüntülü Haber) Yaralı baykuş tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Sinan KABATEPE- Özge CERRAH/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde avcılar tarafından vurulan baykuş, yaklaşık 1.5 ay süren tedavisinin ardından doğaya salındı. Balı Mahallesi'nde mahalle halkı tarafından yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, 1.5 ay önce veteriner kliniğine götürüldü. Veterinerler Hüseyin Demircan ve Hakan Türkoğlu'nun yaptığı kontrolde baykuşun kanadında saçmalar ve buna bağlı olarak 3 kırık belirlendi. Tedaviye alınan baykuşun kanadına platin takıldı. İyileştikten sonra da platin alındı. Baykuş et ve tavuk ile beslendi. Baykuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı. Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, baykuşun yavruluktan olgunluğa geçiş döneminde olduğunu belirterek şöyle dedi: "Kanadında saçma ve ateşli silah yaralanmasına bağlı kırık tespit ettik. Çekilen röntgenlerde 3 parça kırık vardı. 3 gün sonra ameliyata aldık. Kanadına platin taktık. Bu süre zarfında bizim misafirimiz oldu. Klinikte kaldı. İyileştikten sonra kanadından platini çıkarttık. Şu anda uçabilecek duruma geldi. Biz de doğaya bıraktık."