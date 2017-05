(Görüntülü Haber) Yaralı atın yol ortasında 5 saatlik bekleyişi (2)

Ümraniye'de bir minibüsün çarpması sonucu yaralanan at için çevredekiler seferber oldu. Yol ortasında yatan yaralı ata uzun süre yardım gelmedi. Yardım bekleyişi sırasında çevredekiler gözyaşı döktü. Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Ümraniye'de servis minibüsünün çarptığı at saatlerde yol ortasında yardım bekledi Ümraniye Akdeniz Caddesi'ndeki olay saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İnşaattan çaldıkları ahşap kalıpları at arabasıyla kaçırmaya çalışan 4 kadın, polisi görünce hızlanmaya başlayınca karşı yönden gelen Halim Gençkurt'un kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı. At arabasındaki kadınlar kazadan yara almadan kurtulurken, çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrulan at yaralandı. SAATLERCE YARDIM BEKLEDİ Cam kesiklerinden dolayı kan kaybeden at için polis ve çevredekiler seferber oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini defalarca arayan polis, her seferinde "ekipler sevk edildi" yanıtını aldı. Bu sırada yoldan geçen mobil sağlık ekipleri durup atın yaralarına tampon yaptı. İlçe belediyelerini arayan polisler yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildi. Bu sırada yol ortasında yatan yaralı ata su verildi, üzeri örtüldü. Bazı kişiler atın başını okşadı. Yardımın gelmemesi çevredekileri isyan ettirdi. İnternetten veteriner telefonları arayan vatandaşlar ilgilenecek bir veteriner hekim de bulamadı. İnşaat malzemelerinin çalındığı firmanın şikayetçi olması üzerine dört kadın, gözaltına alındı. İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI Uzun bir bekleyişin ardından olay yerine itfaiyenin kurtarıcı aracı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner ekibi geldi.Gelen ekipler yerdeki yaralı ata ilk müdaheyi yerde yaptı. Atın yaralı yerleri dikiş atılarak iğne yapıldı. Kurtarmaya çalışmalarına katılan Hale Bayrak , atı uzun süre sevip öptü. Kendisinin de atı olduğunu söyleyen Bayrak, "Sabah 05.30 beri buradaymış. Hiç müdahale edilmemiş. Çok vakit kaybedilmiş"diye konuştu Yaralı at yaklaşık 5 saat sonra olay yerinden alınarak Avcılar'da bulunan İstanbul Üniversite Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Atın tedavisinin burada yapılacağı belirtildi.