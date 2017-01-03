(Görüntülü Haber) Yaralı arkadaşını böyle teselli etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, kamyonetin çarptığı at arabasından düşen 32 yaşındaki Ayşe Eğli, yola düşerek yaralandı. Ambulans beklenirken yarılı kadını at arabasını kullanan arkadaşı 34 yaşındaki Ayşe Yeksekyeksen teselli etti. Kaza, İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Çöplerden kağıt ve hurda toplayarak geçimlerini sağlayan Ayşe Yeksekyeksen?in kullandığı at arabasına henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarparak kaçtı. Kaza sonucu at arabasında bulunan Ayşe Eğli yola düşerek yaralandı. Kaza sonrası kaldırımda oturup acılar içinde ambulans bekleyen Ayşe Eğli'yi kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı Ayşe Yeksekyeksen sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, at arabasına çarpıp kazan kamyonet aranıyor.