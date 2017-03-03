(Görüntülü Haber) YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN LİSELİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Fatih'te iki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut Kansu'yu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Cahit D. adliyeye sevk edildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin, suçu cezaevindeyken kaldırıldığı hastanede ölen arkadaşı Halil M.'ye attığı öğrenildi. İKİ GRUP KAVGA ETMİŞ 16 YAŞINDAKİ YOLDAN GEÇEN ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ Fatih, İskender Paşa mahallesinde 2016 yılının haziran ayında meydana gelen olayda iki grup arasında sokak ortasında bir meydan kavgası yaşanmıştı. Silahların da konuştuğu kavga sırasında ateşlenen silahlardan birinden çıkan mermi, olayla hiçbir ilgisi olmayan 16 yaşındaki Umut Kansu'ya isabet etmişti. Çalışmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen lise öğrencisi Umut Kansu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. DAHA ÖNCE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ BİRİ CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu kavgaya karışan Tekin C.(35), Haluk K.(52), Cesur K.(28), ve Bülent K.(39) yı gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada bir grubun, bölgede hırsızlık yaptıklarını iddia ettikleri başka bir gruba müdahalesi sonucu olayın büyüdüğü ve silahların kullandığı tespit edilmişti. Olayın firari şüphelilerden Halil M. ise bir süre sonra başka bir gasp suçundan yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Halil M. cezaevinde rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. ŞÜPHELİ ÖLEN ARKADAŞINI SUÇLADI Polis olayın firari şüphelilerinden Cahit D.'yi önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, kavgaya karıştığını ancak silah kullanmadığını iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde olayda silah kullananın cezaevindeyken hayatını kaybeden Halil M. olduğunu söylediği öğrenildi. TUTUKLANDI Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli Cahit D. tutuklanarak cezaevine gönderildi