(Görüntülü Haber) Yanlış iğne sonucu sakat kaldığını öne süren kadın hastaneden şikayetçi oldu

Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), () AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, doğum yaptığı hastanede yanlış iğne sonucu sağ ayağını kullanamadığı iddia eden 33 yaşındaki Sadiye İzgi, hastaneden şikayetçi oldu. İzgi, "Ben sağlığımı istiyorum. Ayağımı katlayamıyor yürüyemiyorum ve küçük çocuğuma bakamıyorum. Tek başıma hiçbir yere çıkamıyorum eve mahkum oldum" dedi. Söke Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Sadiye İzgi, 14 ay önce Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'nde doğum yaptı. Erkek çocuk dünyaya getiren İzgi, hastaneden taburcu olduktan sonra eve döndüğünde sağ bacağında uyuşmalar başladı. Bir süre sonra dizini bükemeyen ve yürümekte güçlük çeken İzgi, hastaneye gittiğinde doktorlar doğumda ve sonrasında herhangi bir ihmalin olmadığını söyledi. Ayağı 14 aydır düzelmeyen İzgi, bu süreçte merdivenden düşerek diz kapağını kırdı. "SAĞLIĞIMI GERİ İSTİYORUM" Ayağındaki sakatlıktan dolayı yürüyemeyen ve diz ayağını bükemeyen Sadiye İzgi, sakat kalmasında hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek, "Ben sağlığımı istiyorum. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyorum. Bana yardımcı olsunlar. Ayağımdaki sorunun neden olduğunu bilmiyorum. Ayağımı katlayamıyor yürüyemiyorum ve küçük çocuğuma bakamıyorum. Tek başıma hiçbir yere çıkamıyorum eve mahkum oldum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Mehmet İzgi (35), eşinin ayağının sakat kalmasının ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, "Şubat 2016 tarihinde eşimi Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'nde doğum için götürdük. Aynı gün gece eşim doğum yaptı ve sabah eve getirdik. Doğumdan birkaç gün sonra eşimin ayağında uyuşmalar olmaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürdüm ama bir şeyi yok diye ilgilenmediler. Bende başhekime çıkarak durumu anlattım. Oda bir şey yapamayacaklarını söyleyerek gerekli yerlere şikayette bulunabilirsin dedi. Sağlık Bakanlığı'nı arayarak durumu anlattım. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen cevap anestezi uzmanı ve ortopedi doğum doktorunun herhangi bir ihmalinin olmadığına dahildi. Ancak üçüncü basamak bir hastaneye sevkinin uygun olduğu söylendi" dedi. "EŞİM SAKAT, BEN DE İŞSİZ KALDIM" Çocukları Seher (16), Mustafa (11), Büşra (9) ve Ömer'e (1) baktığı için çalışamadığını söyleyen Mehmet İzgi, "Eşimin dizini bükemediği için merdivenden düştü. Diz kapağını kırdı. Kırılan diz kapağından bir ameliyat geçirdi. Onunla alakalı bir sıkıntısı kalmadı. Ancak doğum sonrası ayağında yaşanan sıkıntıyla ilgili Söke'deki hastaneye gittiğimde doktoru eşimin iyileşme şansının olmadığını söyleyerek ancak 30 bin TL karşılığında özel bir hastanede tedavi olunabileceğini belirtti. Daha sonra eşimi alarak İstanbul ve Ankara ve İzmir'deki hastanelere götürdüm. Buralarda derdimizi anlattık ancak başhekimler kendilerinin bu konuda bir şey yapamayacaklarını nerede olduysanız o hastanenin rapor vermesi gerektiğini söyledi. 6 hastane dolaştım tüm hastaneler doğum anındaki iğneden ayağında sıkıntı oluşmuş olabileceğini söyledi. İğneden olduğunu söyleyen bir başka hastanede kalçadan açmalarını gerektiğini bununda büyük bir mucize olabileceğini ifade etti. Ve gerekli müdahaleyi yaptılar daha önce kalçadan hareket yokken şimdi kalçadan adım atabiliyor ama dizini bükemiyor. Bu nedenle çocuğa bakamıyoruz. Ben de işime gidemiyorum. Kendi ihtiyacını göremiyor, yemek yapamıyor. Çare bulmak için her yere gittik. En son Çapa Tıp Göğüs Hastanesi'ne gittik. Doktor, eşimin ayağındaki ameliyatın çok basit olduğunu belirterek, 'bunu benim stajyerlerim bile yapar Söke'deki hastane neden yapmadı' dedi. Hastanede yer yoktu. Bize iki ay sonraya ancak yatak ayarlayabileceklerini söylediler ama halen kimse bize dönmedi. Zor durumdayız, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.