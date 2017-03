(Görüntülü Haber) Yangının küle çevirdiği Amazon Koyu yemyeşil olacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Amazon Koyu'nda, geçen yıl 9 Mart'ta, bir arıcının tütsü yaparken neden olduğu yangında küle dönen 460 dönümlük alan, 42 bin kızıl çam fidanı dikilip, yaklaşık 10 milyon kızılçam tohumu atılarak yeşillendirildi. Yangının başladığı noktada da bugün temsili olarak çocuklar ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli amirler tarafından son 500 kızıl çam fidanı toprakla buluşturulup, can suyu verildi. Yeşillendirilen alana "15 Temmuz Şehit Polisler Hatıra Ormanı-Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin" adı verildi. Amazon Koyu'ndaki fidan dikim töreanine Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Demirel, Daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Fidan dikim öncesinde konuşan Marmaris Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, 2016 yılı 9 Mart'ında dikkatsizlik sonucu bu alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın yağmurun da başlamasıyla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ancak her türlü çabamıza rağmen 460 dönüm ormanlık alanımız yok oldu. Yangının sönmesinin hemen ardından sahada temizlik çalışmalarımız başladı. Bugünde çalışmalarımızın son bölümü olan fidan dikimi ve tohumlama çalışmalarımıza sıra geldi. Bu alanda şu ana kadar 42 bin kızıl çam fidanı ve 250 kilogram yani yaklaşık 10 milyon tohum atıldı" dedi. "ŞEHİTLERİMİZİN ADI YAŞAYACAK" "Ormanlarımız milli servetimizdir. Toplumun ortak malıdır" diyen Zeybek, "Bu servete toplumun her kesimi sahip çıkmalıdır. Bu nedenledir ki bugün hep birlikteyiz. Biz ormancılar olarak siz gençlere tertemiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Ormanlarımızın geleceği de sizlere emanettir. 15 Temmuz gecesi hain darbe kalkışması sırasında Marmaris'te iki polisimizin şehit oldu. Buradan şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm polis teşkilatımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Şehit polislerimiz Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'i İşletme Müdürlüğümüz unutmayacak ve unutturmayacak. Bugün burada genç ellerin toprakla buluşturduğu fidanlar, onları adıyla yaşayacak. Burada bulunan 460 dönümlük orman alanı bundan sonra şehitlerimizin adıyla anılacak" dedi. Zeybek, ormanın yanmasına neden olan arıcının halen tutuksuz yargılandığını belirtip, " Ceza davasının yanında tazminat davası da sürüyor. Sadece ormanın açtığı 872 bin liralık tazminat davası var" dedi. YENİ NESİL ORMAN ANLAYIŞI Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Dikici de eskisi gibi sadece ormansal ürün mantığıyla ormanlara yaklaşılmadığının altını çizerek, "Ormanlarımızda artık koruma, kullanma dengesini sağlayarak, vatandaş ve kamunun kullanımı söz konusu. Ormanlarda uygun yerlere ticari ürünlerde dikiliyor. Vatandaş buralardan gelir elde ediliyor. Orman müdürlükleri olarak artık sadece kereste üretimi mantığından çok daha ileri bir mantıklar ormanlarımızı hem koruyor hem de halkın yararına değerlendiriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından cocuklar ve ilçedeki kamu kurumu ve kuruluşlarının amirleri taarfından yangının başladığı noktaya son olarak sembolik olarak 500 kızıl çam fidanı dikilip, can suyu verildi.