türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...
ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin'e operasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

(Görüntülü Haber) Yangından kurtulan, kedisiyle teselli bulan yaşlı adama telefon yağıyor(2)

TABURCU OLDU Ali Meşe, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Meşe, eşi ve oğlu ile birlikte kent merkezinde oturan kızının evine yerleşti. Ali Meşe, köyde yapımı süren evinin tamamlanmasına kadar burada oturacak. Eve geldiği...

TABURCU OLDU

Ali Meşe, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Meşe, eşi ve oğlu ile birlikte kent merkezinde oturan kızının evine yerleşti. Ali Meşe, köyde yapımı süren evinin tamamlanmasına kadar burada oturacak. Eve geldiği gibi kedisiyle hasret giderdiğini anlatan Ali Meşe, "Kızımın evine geldim. Kedimi de gördüm. Çok iyiyim, çok memnunum, mutluyum. Ağrım, sızım da yok. Kedim geldiğim gibi kucağıma atladı, yattı üstüme. Yemeğini yedirdim. Kucağıma aldım. Hala yatıyor. Evim yapılınca kediyi de köye götüreceğim" dedi.

Oğlu Ahmet Meşe ise, "Eve gelince kedisi kucağından hiç ayrılmıyor. Babam kedisini çok seviyor. Kedi de babamı çok seviyor. Yanından hiç ayrılmıyor. Geçici olarak ablamın evine geldik. Yeni evimiz tamamlandığında oraya geçeceğiz" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314