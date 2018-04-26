Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı sırada komşuları gözyaşı döktü.Yangın sırasında ailenin balkonda kahvaltı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü Haber)Yangında Ölen Kadının Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Gönderildi
Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı...
26 Nisan 2018 Perşembe 16:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.