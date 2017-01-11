(Görüntülü Haber) Yangında ölen baba ve iki kızı son yolculuğuna uğurlandı

(KJ:Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde evlerinde çıkan yangında toprak ve ahşap tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 48 yaşındaki Kemal Sağlam ve kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam, son yolculuğuna uğurlandı. Ermenek İlçesi Gülpazar Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında Ermenek Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve eşini geçen yıl kaybeden 48 yaşındaki Kemal Sağlam'ın, 2 kızıyla oturduğu altı ahır olarak kullanılan 2 katlı kerpiç evinin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken, uyanan Kemal Sağlam kendini dışarı attı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ancak, toprak ve ahşaptan oluşan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve 2 kızı yaşamını yetirdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu baba ve iki kızının cesedi evin kiler bölümünde, bacanın yanında, yan yana bulundu. ENKAZ ALTINDA KALINCA SOLUNUMLARI DURMUŞ Enkaz altından çıkartılan baba ve iki kızının Ermenek Devlet Hastanesi Morgu'nda yapılan otopsilerinde enkaz altında kaldıklarından dolayı solunum durması sonucu yaşamlarını yitirdikleri saptandı. Yangının çıkış nedeni halen araştırılırken, itfaiye ekipleri sobadan sıçrayan ateş kıvılcımı sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Kemal Sağlam, kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ın cenazesi için bugün yakınları tarafından morgdan alınıp Sipas Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ermenek Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ve vatandaşlar katıldı. Baba ve iki kızının cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığındaki geçen yıl beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren ve organları bağışlanan anne Ayşe Sağlam'ın mezarının yanına, yan yana toprağa verildi. Defin işlemlerinden sonra imam Mehmet Ali Güvenç, dua ettiği sırada duygulandı. Liseden geçen yıl mezun olan ve üniversiteye hazırlanan Zeynep Sağlam'ın arkadaşları, Zeynep ve Ebru'nun mezar taşına eşarp bağladı.