Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı
Putin Trump ile Filistin - İsrail krizinin çözümünü konuştu
Putin Trump ile Filistin -...
TSK'dan rakamlarla Afrin açıklaması; 24 günde neler oldu?
Zytin Dalı Harekatı'nda 1369 terörist...
Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369' a yükseldi. 
1369 terörist etkisiz hale getirildi

(Görüntülü Haber) Yangında ölen anne ve engelli iki kızı toprağa verildi

Sait KUZU/TERME(Samsun), () - SAMSUN’un Terme ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yaşamını yitiren bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme engelli olan ve konuşamayan kızları Havva Gülen (60) ile Emine Semiz...

Sait KUZU/TERME(Samsun), () - SAMSUN’un Terme ilçesinde bir evde meydana gelen yangında yaşamını yitiren bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme engelli olan ve konuşamayan kızları Havva Gülen (60) ile Emine Semiz (58), bu akşam toprağa verildi.

Olay dün Terme ilçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz birlikte yaşadığı görme, işitme engelli olan ve konuşamayan Emine Semiz’in yanına bir süre önce İstanbul’da yaşayan diğer kızı işitme engelli olan ve konuşamayan Havva Gülen geldi. Anne ve kızları evde bulunduğu sırada sabaha karşı saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anneannesi Sevim Semiz ve iki teyzesine sürpriz yapmak için İstanbul’dan Samsun’a gelen Selim Yağcı, eve geldiğinde alevleri görünce büyük şok yaşadı. Hemen itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Yağcı, yanan eve girerek anneannesini dışarı çıkardı. Ancak iki teyzesini kurtaramadı. Dumandan etkilenen Sevim Semiz, hayatını kaybetti. Havva Gülen ile Emine Semiz ise yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürüp, yanarak ölen iki kız kardeşin cansız bedenlerinidışarı çıkardı.

Anne ve kızlarının cenazeleri bugün Terme İlçe Devlet Hastanesi morgundan alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kadın Özyurt Mahallesi’nde bir akrabalarının evinin önünde akşam namazı öncesi cenaze namazları kılındıktan sonra Özyurt Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314