TOPRAĞA VERİLDİ Yangında ölen 13 aylık Bilal Tosun'un cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne getirildi. Bilal Tosun'un cenazesi, ikindide kılınan namazının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığa götürülerek, toprağa verildi. Oğlu Bilal Tosun'u kaybetmenin acısıyla yıkılan anne İbadet Tosun, sinir krizi geçirdi. Baba Cem Tosun ise arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
(Görüntülü Haber) Yangında 13 aylık bebek yanarak can verdi (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Yangında ölen 13 aylık Bilal Tosun'un cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne getirildi. Bilal Tosun'un cenazesi, ikindide kılınan...
17 Şubat 2017 Cuma 22:10
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