Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

(Görüntülü Haber) Yangına uykuda yakalandılar

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL,() KADIKÖY'DE 9 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılırken,...

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL,() KADIKÖY'DE 9 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen karı koca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 07.45 sıralarında Kozyatağı Kocayol Caddesi 34 numarada meydana geldi. 9 katlı binanın 4. katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. BÜYÜK PANİK YAŞANDI Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan duman tahliyesi yaparken bir yandan da merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı. 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Dışarı çıkan vatandaşlar binanın zillerine basarak yangından habersiz olan komşularını uyandırmaya çalıştı. Uykusundan kalkan vatandaşlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Hayvanlarını da alarak dışarı çıkan bina sakinleri uzun süre yangının şokunu atlatamadı. Yangın çıkan dairede yaşayan Mustafa-Hayriye Akgül çifti dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 KİŞİ MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan iki kişi itfaiyenin merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314