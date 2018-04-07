Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor. Hastane binasında polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Yangından sonra boşaltılan ve emniyet şeridi ile girişleri kapatılan binaya, görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. Yangından sonra soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan incelemeler devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Yanan hastanedeki incelemeler devam ediyor
Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor. Hastane binasında polis ve özel güvenlik...
07 Nisan 2018 Cumartesi 12:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.