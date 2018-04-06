Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi. Hastane binasının son hali bu sabah görüntülendi. Yangında hastanenin dış kaplamasının büyük bölümünün yandığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) Yanan hastane bu sabah havadan böyle görüntülendi
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi. Hastane binasının son hali bu sabah görüntülendi. Yangında...
06 Nisan 2018 Cuma 11:51
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