Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

(Görüntülü Haber) Yanan evde Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehidin üniforması zarar görmedi

KASTAMONU'da önceki gün 4 evin yanmasının ardından Şehit polis memuru Nihat Karakoca’nın ailesinin evinde bir dolap içerisinde bulunan elbiseleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim’in zarar görmediği ortaya çıktı. Kastamonu Hisarardı...

KASTAMONU'da önceki gün 4 evin yanmasının ardından Şehit polis memuru Nihat Karakoca’nın ailesinin evinde bir dolap içerisinde bulunan elbiseleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim’in zarar görmediği ortaya çıktı. Kastamonu Hisarardı Mahallesi'nde pazar günü saat 23.30 sıralarında çıkan yangında, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın doğduğu ev de yandı. Evin bir köşesinde bulunan dolap üzerindeki Kuran-ı Kerim ve dolabın içerisinde anı olarak saklanan Türk bayrağı ile şehit Nihat Karakoca’nın üniformasının zarar görmediği ortaya çıktı. Şehidin annesi Melahat Karakoca, 9 yıldır sakladığı oğluna ait kıyafetlerin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu, yangının eşyaların bulunduğu odaya ulaşmadan söndürüldüğünü söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314