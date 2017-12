(Görüntülü Haber) Yalvaç'taki fırınlarda kadınlar ekmek yapıyor

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 6 ekmek fırınında kadınlar çalışıyor. Yaklaşık 30 kadının görev yaptığı fırınlarda üretilen ekmekler yoğun talep görüyor.



Yalvaç'ta hizmet veren ekmek fırınlarından 6'sında sadece kadınlar çalışıyor. Her birinde 5 kadının çalıştığı, tüm ekmek ve börek işlerinin erkek eli değmeden yapıldığı fırınlarda 30 kadın görev yapıyor. Kadınlar 'hamursuz', 'Yalvaç' ve 'haşhaşlı' diye isimlendirilen ekmek türlerinin yanında patatesli, peynirli, kabaklı ve ıspanaklı börek yaparak satışa sunuyor. Kadınların ürettiği ekmek ve börekler, başta Isparta ve İstanbul olmak üzere yurdun bazı bölgelerine de kargoyla gönderiliyor.



'KARGOYLA EKMEK GÖNDERİYORUZ'



Kadınların çalıştığı fırınlardan birinin sahibi Murat Metin, "Yalvaç halkı dışında Isparta merkezi ve İstanbul başta olmak üzere çoğu illerimize sipariş üzerine kargo ile ekmek gönderiyoruz. Buraya gelip bu ekmeğin tadına bakan vazgeçemiyor" dedi.



'FIRINCILIK BİR TUTKUDUR'



11 yaşından bu yana fırıncılık yaptığını anlatan Ismahan Esen (51), "Ben bu işi annemden kendi isteğimle öğrendim. O günden bu yana da işimi severek yapıyorum. Haşhaşlısından, hamursuzuna kadar çok çeşitli ekmek üretiyoruz. Fırıncılık bir tutkudur, zaten sevmezsen bu işi yapamazsın" diye konuştu.



'LEZZETİ HİÇBİR YERDE YOK'



Aynı fırında hamur ustası olarak çalışan 5 kadından Nilüfer Çınar (57), Yalvaç'ın unlu mamullerinin lezzetinin hiçbir yerde bulunamayacağını iddia etti. Nilüfer Çınar, "Eskiden bakkaldan ya da fırından ekmek alan olduğu zaman 'Bak ekmeğini bile yapamıyor' diye ayıplanırdı. Günümüzde mahalle fırınları yerine bu özel fırınlar açılınca artık o şekilde ekmek yapan olmuyor. Şimdi de bu ekmekten almayıp diğer beyaz ekmekten alanlar ayıplanır hale geldi" diye konuştu.



HALK BU KÜLTÜRDEN VAZGEÇMİYOR



Nilüfer Çınar, 'hamursuz' diye adlandırılan ekmeğin mayasız hamurdan, tereyağı, tuz, çiçek yağı ve sudan yapıldığını anlattı. Kadınların gün yaptıkları zamanlarda siparişe göre kabaklı, patatesli, haşhaşlı, ıspanaklı ve peynirli börekler de yaptıklarını aktaran Nilüfer Çınar, Yalvaç halkının bu kültürden vazgeçemeyeceğini kaydetti.



'LEZZETİ ÇOK GÜZEL'



Yalvaç'a komşu olan Gelendost ilçesine bağlı Balcı köyünden ekmek almaya gelen Ramazan Özkan da her ilçeye geldiklerinde Yalvaç ekmeklerinden satın alarak götürdüklerini belirtti. Özkan, "Ağzımız bir tatlansın diye gelir alırız. Çok değişik bir lezzeti var, beğenerek yiyoruz" dedi.



Yalvaç'ta üretilen pide tarzındaki ekmek 1.5 lira, hamursuz 4.5 liradan satışa sunulurken, diğer börek türleri ise 1 liradan satılıyor. Börek türlerini alabilmek için önceden fırına haber vermek gerekiyor. Çünkü öğle vakitlerinde fırından çıkan her börek hemen tükeniyor.