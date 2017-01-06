Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatılarda biriken karı temizledi, buz sarkıtlarını ise kırdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çatılarda biriken karı tehlike oluşturduğu gerekçesiyle küredi. Gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri kürek yardımıyla buz sarkıtlarını da kırdı. İtfaiye Müdürü Yakup Hisarardınlı, 10 günden bu yana çatılarda duran ve yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki kar tabakasının kaymaya başladığını, bazı noktalarda büyük kütleler halinde düşerek zarara yol açtığını kaydetti. Şu ana kadar üzücü bir olay yaşamadıklarını kaydeden Hisarardınlı, "Küçük çaplı maddi zararlar dışında olumsuzluk yaşanmadı. Tedbirimizi alarak saçaklardaki buz ve kar kütlelerini indirdik. İhbarlar gelmeye devam ediyor. Bunları da değerlendiriyoruz" dedi.
(Görüntülü Haber) Yalvaç'ta buz sarkıtları temizlendi
Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatılarda biriken karı temizledi, buz sarkıtlarını ise kırdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracı yardımıyla...
06 Ocak 2017 Cuma 14:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.