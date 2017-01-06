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(Görüntülü Haber) Yalvaç'ta buz sarkıtları temizlendi

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatılarda biriken karı temizledi, buz sarkıtlarını ise kırdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracı yardımıyla...

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatılarda biriken karı temizledi, buz sarkıtlarını ise kırdı. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çatılarda biriken karı tehlike oluşturduğu gerekçesiyle küredi. Gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri kürek yardımıyla buz sarkıtlarını da kırdı. İtfaiye Müdürü Yakup Hisarardınlı, 10 günden bu yana çatılarda duran ve yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki kar tabakasının kaymaya başladığını, bazı noktalarda büyük kütleler halinde düşerek zarara yol açtığını kaydetti. Şu ana kadar üzücü bir olay yaşamadıklarını kaydeden Hisarardınlı, "Küçük çaplı maddi zararlar dışında olumsuzluk yaşanmadı. Tedbirimizi alarak saçaklardaki buz ve kar kütlelerini indirdik. İhbarlar gelmeye devam ediyor. Bunları da değerlendiriyoruz" dedi.

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