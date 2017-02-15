(Görüntülü Haber) Yalovalı çift, 14 Şubat’ta Fenerbahçe’nin stadında evlendiler

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, ilk kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde nikahı kıydı. Yalova'da yaşayan Duygu Karaaslan, hayranı olduuğu Fenenbahçe'nin, geçen kasım ayında, Manchester United'ı 2-1 yendi karşılaşmayı izlemek için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne gitti. Duygu Karaaslan burada, Didim'den oturan ve karşılaşmayı izlemek için arkadaş grubu ile gelen Engin Can ile tanıştı. Daha sonra arkadaşlıkları ilerledi. Evlenmeye karar veren çift, nikah törenlerini 14 Şubat segililer Günü'nde tanıştıkları Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadında yapmak istedi. Duygu Karaaslan bu isteklerininin yerine gelmesi için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'dan destek istedi. Belediye Başkanı Salman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan izni aldıktan sonra 14 Şubat Sevgililer gününde sırı-lacivert forma giyen çiftin nikahını Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadında kıydı. Çiftin şahitliğini Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ile Belediye Başkanı'nın eşi Dilek Salman ve yakınları yaptı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin de bir sevgi olduğunu söyleyen Vefa Salman, nikahını kıydığı Duygu ve Engin Can çiftine ömür boyu mutluklar diledi. Salman yaptığı kısa konuşmada, "Duygu ve Engin’in bu statta başlayan aşklarını yine bu statta hayatlarını birleştirerek ölümsüzleştirdik. Üç sevgilinin bir araya geldiği ve iki gencin hayatını birleştirdiği 14 Şubat 2017, kulübün de tarihine geçmiş oldu. Aynı şekilde ben de renklerine gönül verdiğim kulübümün tarihinde yer aldım” dedi.