(Görüntülü Haber) Yalnızçam telesiyej hattı ve kayak pistine 3 bakanlı açılış

ARDAHAN’da yapımı tamamlanan Yalnızçam Kayak Merkezi’ndeki son sistem telesiyej hattı ve kayak pistinin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle yapıldı.



İl merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kayak Merkezi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yalnızçam’da Turizm Altyapısını Geliştirme' projesi kapsamında 25 milyon TL kaynakla yapımı tamamlanan üç kilometrelik son sistem telesiyej hattı ve kayak pistinin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kars’tan karayolu ile Ardahan’a gelen bakanlar, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde atlı kızaklarla karşılandı. Atlı kızaklara binerek açılış alanına geçen bakanlar, burada toplanan kalabalığı selamladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kayak Merkezi’ndeki karın kristal kar özelliği taşıdığına vurgu yaptı. Bakan Arslan, "Buraya tam 50 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı. Kar kalitesini söylemeye gerek yok. Gerek Kars Sarıkamış’ta gerek Ardahan Yalnızçam’da kristal kar dediğimiz, dünyada emsali çok az olan bir kar var. Uzmanlarla konuştuğunuzda derler ki; kristal kar birleşip birbirini tutup buz haline gelmez. Buz pistler kayakçıların en sevmediği pistlerdir. İşte kristal kar olması sebebiyle, en acemisinden, en profesyonelinden herkes keyfini çıkararak buralarda kayar" dedi.



Kayak sporunda Avrupa’nın Türkiye’den ileride olduğunu fakat Avrupa’yı yakalayacaklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Son yıllarda kış sporları için büyük yatırımlar yapıyoruz. Erzurum’da yapılan yatırımlar ortada. Bu yatırımlara bir de burası eklenmiş oluyor. Amacımız, gençlerimizin kış sporlarında da başarılı olmasıdır. İnanıyorum ki; Ardahanlı gençlerimizin arasından ülkemizi uluslararası kış sporlarında temsil edecek başarılı kayakçılar çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi ve spora çok destek veriyor. Çok sayıda spor tesisi yapıyoruz. Kış sporlarına olan yatırımlar da devam ediyor. Gelişen, büyüyen ülkemizin kış sporlarında da büyümesini istiyoruz. İnanın, gelecekte çok daha büyük spor organizasyonlarını, kış sporlarını yapacağız. Avrupa bizden ileride ama onları yakalayacağız, onları geçeceğiz. Bizim gençlerimize bu yakışır" diye konuştu.



Yalnızçam'daki telesiyej hattının Türkiye'deki diğer kayak merkezleri arasında en modern hat olduğuna dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de şöyle konuştu:



"Burada uygulanan proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü rekabetçi sektörler programı çerçevesinde hayat bulmuştur. Proje kapsamında Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir telesiyej kurulmuştur. Bu hat ülkemizde ki diğer kayak merkezlerindeki hatların en modernidir. Yalnızçam Kayak Merkezi, kavuştuğu modern çevresiyle, Türkiye’nin, Doğu Anadolu’nun ve Ardahan’ın iftihar edeceği bir eser olmuştur."



Konuşmalarının ardından Yalnızçam Kayak Merkezi’ne yapılan yatırımların açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bakanlar, telesiyeje binerek üç kilometrelik hattan Kayak Merkezi’nin zirvesine gitti ve burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar telesiyej açılışına yoğun ilgi gösterdi.