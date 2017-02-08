Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, 75 yaşındaki Şaban Kömür, tek odalı eşyası bulunmayan evde komşularının yardımıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şaban Kömür, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerindeki eşyası olmayan tek odalı evde yalnız yaşıyor. Şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle görmekte ve yürümekte güçlük çeken Şaban Kömür, mahallelinin yardımıyla karnını doyuruyor. Komşuları, Şaban Kömür’ün kimsesi olmadığını ve kendilerinin yiyecek vererek destek olmaya çalıştıklarını belirterek, devletin sahip çıkarak huzurevine yatırmasını istiyor.
(Görüntülü Haber) Yalnız kaldığı eşyasız evde komşuları bakıyor
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, 75 yaşındaki Şaban Kömür, tek odalı eşyası bulunmayan evde komşularının yardımıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şaban Kömür, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker...
08 Şubat 2017 Çarşamba 13:22
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