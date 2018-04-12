Ümit TÜRK - İstanbul - İSTANBUL Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettabatı kazaya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi. İstanbul Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne geldi.
(Görüntülü Haber) Yalıya çarpan geminin personeli adliyede (2)
Ümit TÜRK - İstanbul - İSTANBUL Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettabatı kazaya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi. İstanbul Boğazı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit...
12 Nisan 2018 Perşembe 11:49
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