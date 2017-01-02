(Görüntülü Haber) Yalçın Topçu ve AK Parti milletvekilleri Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL () Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve bazı AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyet, Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde şehit olanlar için dua edip karanfil bıraktı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in de aralarında olduğu heyet, Dolmabahçe Şehitler Tepesini ziyaret etti. Topçu ve beraberindeki milletvekilleri ellerindeki karanfilleri Şehitler tepesine bıraktıktan sonra dua etti. Heyet Şehitler Tepesi'nden sonra terör saldırısına hedef olan Reina'ya geçti.