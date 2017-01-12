Maltepe Başıbüyük'te bir çok cadde su altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL İstanbul'da bu sabah yağan yağmurla birlikte karın da erimesiyle birçok yol göle döndü. Maltepe Başıbüyük ormanlık alan yakınlarındaki birçok cadde su altında kaldı. Sürücülersu birikintilerinden geçerken zor anlar yaşadı. Bir sürücü birikintiden geçerken yolda kaldı. Bir sürücü de plakasının düştüğünü söyledi. Belediye ekipleri yolları açma çalışması başlattı.
(Görüntülü Haber) Yağmurla birlikte eriyen kar yolları göle çevirdi
Maltepe Başıbüyük'te bir çok cadde su altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL İstanbul'da bu sabah yağan yağmurla birlikte karın da erimesiyle birçok yol göle döndü....
12 Ocak 2017 Perşembe 12:45
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