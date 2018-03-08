Enver ALAS - İSTANBUL,() EMİNÖNÜ'NDEKİ tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi tahliye çalışmalarının ardından bu sabah yağan yağmurla yeniden su doldu. Tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi bir haftadır su altındaydı. Deniz anaların da gerdiği bahçedeki su dün akşam yapılan çalışmayla tahliye edildi. Ancak bu sabah yağan yağmurla caminin bahçesi ve girişi yine su altında kaldı. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine tahliye çalışması başlattı. Su baskınlarının yaşanmaması için cami bahçesinin deniz suyunun altında kalan kısımlarının taş döşenerek yükseltilmesi gündemde. Ayrıca cami çevresine de yağmur sularına karşı ek ızgaralar yapılacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Yağmur yağdı;Tarihi caminin bahçesine yine su doldu
Enver ALAS - İSTANBUL,() EMİNÖNÜ'NDEKİ tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi tahliye çalışmalarının ardından bu sabah yağan yağmurla yeniden su doldu. Tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi bir haftadır su altındaydı....
08 Mart 2018 Perşembe 12:52
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