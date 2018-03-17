(Görüntülü Haber) Yağmur suyunun oluşturduğu gölette boğulma tehlikesi geçirdi

AVCILAR'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen 13 yaşındaki çocuk çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Su birikintisi çevresinde önlem alınmadığını söyleyen çevredekiler tepki gösterdi. SON ANDA KURTARILDI Avcılar Tahtakale Mahallesi, Trafo mevkiinde bulunan boş alandaki yağmur sularının birikmesiyle gölet oluştu. Arkadaşlarıyla beraber su birikintisinin çevresinde oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Ş. suya düştü. Arkadaşlarını kurtaramayan çocuklar, mahalleye koşarak yardım istedi. Gölete koşan mahalle sakinleri ve yakınları boğulma tehlikesi geçiren Yusuf'u göletten çıkardı. olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ciddi olan çocuğu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. TEPKİ GÖSTERDİLER Su birikintisi nedeniyle hiç bir önlem alınmadığını söyleyen mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Olayı anlatan bir görgü tanığı , "Arkadaşları gelip haber verdi, eniştesi çocuğu göletten çıkarıldı. Sağlıkçı bir çocuk varmış Allah'tan kalp masajı falan yaptı" diye konuştu.