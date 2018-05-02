(Görüntülü Haber) Yabancı üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

Burhan CEYHAN AYDIN, () Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) ortaklaşa organize ettiği 'Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, Dünya 5'ten Büyüktür' programı, ADÜ Tralleis Meydanı'nda gerçekleşti. Yabancı öğrenciler, yaptıkları yöresel yemekleri tanıtma imkanı bulurken etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. ADÜ'nün Efeler ilçesindeki merkez kampüsü Tralleis Meydanı'nda yapılan 'Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, Dünya 5'ten Büyüktür' adlı program renkli geçti. Etkinliğinin açılışını ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, yabancı öğrencilerle birlikte yaptı. Meydanda açılan stantlarda yabancı öğrenciler, kendi ülkelerine ait yemek ve kültürlerini tanıttı. Yabancı ve yerli öğrencilerin kaynaşmasının sağlandığına değinen UDEF Başkanı Bolat, Bugün burada 11'inci öğrenci buluşmasının Aydın etabını gerçekleştiriyoruz. 11'inci uluslararası öğrenci buluşması, bu yıl 41 ülkede ve 75 ilde icra ediliyor. 3 Nisan itibariyle Manisa'da başladı. Bugün Aydın'dayız, 12 Mayıs'ta ise İstanbul'da sona erecek. Aydın'da Uluslararası Öğrenci Derneği ve Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencileri gündeme taşımaktır. Ülkemizde şu anda 203 ülkeden 115 bin yabancı öğrenci var. Bu kardeşlerimiz Aydın'da ve tüm Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alıyorlar dedi. KÜLTÜRLERİNİ GURURLA TANITTILAR Öğrencilerden Afganistanlı Cavir Ahmet Zey, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisiyim. Bugün kültür tanıtım programı var. Biz de Afgan öğrenciler olarak bugün bu programa katıldık. Burada Afganistan pilav ve soğanlı bir yemeğin tanıtımını yapacağız dedi. Türkmenistanlı El Dost Muhammet ise, Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisiyim. Elimde gördüğünüz kopuz 3 bin yılık tarihi olan bir alettir. Türkmenistan'ın kullandığı ve Türklerin kullandığı ilk müzik aletlerinden birisi sayılıyor dedi. Bir diğer öğrenci Naime Ali Şerife ise, Burada Bilgisayar Öğretmenliği okuyorum. Ben Somaliliyim. Somali ana yemeklerinden birkaç çeşit yaptık. Aynı zamanda bizim yöresel eşyalarımız da var. Somali'yi tanıtıyoruz. Çok güzel eğlenceli bir gün yaşıyoruz dedi. Ganalı İbrahim Hüssen, Kimya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisiyim. Bugün burada ben de kültürümün yemeklerini tanıtıyorum. Çok güzel, Gana yemekleri yaptık. Çeşitli yemekleri tanıtarak sunacağız diye konuştu. Programda ayrıca halk oyunları, zeybek gösterileri yapılırken; yabancı öğrencilerin giydikleri birbirinden değişik yöresel giysiler, programa renk kattı.